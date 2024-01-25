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Rusya Devlet Başkanı Putin'i eleştiren eski Albay 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren eski Albay İgor Girkin, 'aşırılık çağrısında bulunduğu' gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Girkin, Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren eski Albay İgor Girkin, "aşırılık çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan eski Albay İgor Girkin Moskova Şehir Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Putin ve Şoygu'nun Ukrayna'daki operasyonu "beceriksizce" yürüttüğünü söyleyen Girkin, mahkeme tarafından "aşırılık çağrısında bulunduğu" suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girkin Temmuz ayında "aşırılık yanlısı" söylemleri nedeniyle Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen ve ülkedeki önemli savaş bloggerlarından biri olan Girkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarını eleştirmişti. Girkin gözaltına alınmadan önce yaptığı paylaşımda, Putin'i "aşağılık" olarak nitelendirmiş ve "Ülke iktidardaki bu korkak serseriye bir 6 yıl daha dayanamayacak" ifadesini kullanmıştı.

Hollanda'da müebbet hapis cezası almıştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) 1996 ile 2013 yılları arasında görev yapan Girkin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında aktif rol oynamıştı. Girkin daha sonra tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Hava Yolları'na ait "MH17" sefer sayılı uçağın, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinden sorumlu tutulan ve Hollanda'daki bir mahkemede yargılanan Girkin, 2022'de gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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