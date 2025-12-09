Haberler

Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev: "AB ve İngiltere, Trump'ın barış planını sabote ediyor"

Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev: 'AB ve İngiltere, Trump'ın barış planını sabote ediyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna ile Avrupa ülkeleri arasındaki toplantı sonrası Trump'ın barış planının sabotaj edildiğini savundu. Dmitriev, savaş yanlılarını eleştirirken, Zelenskiy'nin barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarını da değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

"Savaş yanlıları, Trump'ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "toprak meselesinde henüz bir uzlaşmaya varılmadığı" yönündeki açıklamasına değinen Kirill Dmitriev, 2022'de İngiltere'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümünü sabote etmedeki rolünü hatırlattı. "Savaş yanlıları, tahmin edileceği üzere, Trump'ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullanan Rus elçi, "Deja vu: 2022'de Birleşik Krallık Başbakanı (Boris Johnson), Ukrayna'ya Rusya ile tarafsızlık anlaşmasını reddetmesi ve savaşmaya devam etmesi için baskı yaptı. Küreselciler, AB ve İngiltere bürokratları, neo-muhafazakarlar, savunma sanayi kompleksi ve ana akım medya barışa karşı büyük bir mücadele verdi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme sırasında geliştirilen yeni bir barış planını ABD'ye sunacaklarını söylemişti. Ukraynalı lider, "planın 28 maddeden 20 maddeye indirildiğini" ve toprak meselesinde "henüz bir uzlaşmaya varılmadığını" kaydetmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
title