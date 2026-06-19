Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, karşı tarafın ahlak dersi ya da ültimatomlar vermesine değil, gerçek bir diyalog kurmaya hazır'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın karşı tarafın ahlak dersi ya da özellikle ültimatomlar vermesine değil, gerçek bir diyalog kurmasına hazır olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa açık olduğunu ancak ültimatomları kabul etmeyeceğini belirtti. Peskov, gündemdeki sorunların "devasa boyutta" olması nedeniyle sağduyunun bu tür temasları zorunlu kıldığını belirterek, Avrupalıların Rusya'ya yönelik yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalıların çok ciddi bir yanılgısı var: Rusya ile müzakerelerin güç kullanarak ve Rusya'nın zayıflığı üzerinden yürütülmesi gerektiğini varsayıyorlar. Bu en büyük hata. Bu tarz bir yaklaşım hiçbir sonuç vermez. Bu durum Avrupalıların yetersizliğinden mi, yanlış bilgilendirilmesinden mi yoksa aptallığından mı kaynaklanıyor? Kesin olarak bilemiyoruz ama bu bir gerçek" dedi.

Putin'in Rusya'nın Avrupa ile müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini hatırlatan Peskov, "Başkan, müzakerelere hazır olduğumuzu defalarca belirtti. Bu temasları bitiren biz değildik" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın karşı tarafın ahlak dersi ya da özellikle ültimatomlar vermesine değil, gerçek bir diyalog kurmasına açık olduğunu yineledi.

Ukrayna'nın dün başkent Moskova başta olmak üzere Rusya'da birçok noktaya düzenlediği İHA saldırılarının sorulması üzerine Peskov, "İHA saldırılarının devam ettiği bir gerçek. Sonuçları hafifletmek için gerekli önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Başkan düzenli olarak, gerekirse günün veya gecenin herhangi bir saatinde raporlar alıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm olaylar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini aktaran Peskov, "Başkan düzenli olarak günde birkaç kez ve gerekirse günün veya gecenin herhangi bir saatinde raporlar alıyor" dedi.

Putin'in başkentte vurulan Moskova Petrol Rafinerisi'nin görüntülerini izleyip izlemediği sorusuna ise Peskov, Rus ordusunun vurduğu Ukrayna şehirlerinin görüntülerine bakmaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Bu saldırılar devam edecek" yanıtını verdi.

"Cephelerdeki durum, Ukrayna tarafı için yakında oldukça felaket boyutlarına ulaşacak"

Ukrayna'nın müzakereye yönelik olmayan adımlar atmaya devam ettiğini ifade eden Peskov, "Kiev rejimi, müzakerelerle uzlaşmayan bu yolu izlemeye devam ediyor. Kiev rejimi çok zor bir durumda. Cephelerdeki durum, Ukrayna tarafı için yakında oldukça felaket boyutlarına ulaşacak. Buna hiç şüphe yok" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı