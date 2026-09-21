Haberler

Rusya'da Devlet Duması seçimlerini Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,83 oyla kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'da Devlet Duması seçimlerini Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,83 oyla kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Duması seçimlerini Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,83 oyla kazandı; katılım yüzde 55 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre parti 355 milletvekiliyle çoğunluğu sağladı; Pamfilova resmi sonuçların 25 Eylül'de açıklanacağını söyledi.

Rus parlamentosunun alt meclisi olan Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerin kazananı yüzde 57,83 oyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi oldu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için tamamlandı. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, oy sayımı işlemlerinin büyük oranda tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Pamfilova, Rusya'daki seçim tarihi açısından en büyük siber saldırı ve engellemelere maruz kaldıklarını söyledi. Pamfilova bu saldırıların tümünün engellendiğini vurgulayarak seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarını açıklarken seçimlere katılım oranının yüzde 55 olduğunu söyledi. 3 milyon 30 bin 825 kişinin internet üzerinden oy kullanma işlemini gerçekleştirdiği vurgulayan Ella Pamfilova, seçim boyunca birçok siber saldırı gerçekleştiğini ancak uzmanlar tarafından siber saldırıların engellendiğini vurguladı.

Birleşik Rusya Partisi, Devlet Duması'nda çoğunluğu elde etti

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin seçimleri yüzde 57,83 oy alarak kazandığını ilan etti. Yüzde 5 barajını geçerek parlamentoda temsil hakkını elde eden partileri de sıralayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, Rusya Komünist Partisi'nin yüzde 13,89, Liberal Demokrat Partisi'nin yüzde 8,77 ve Yeni İnsanlar Partisi'nin yüzde 7,87 oy aldığını söyledi. Seçimlerde yüzde 4,99 oy alan Adil Rusya'nın parlamentoya girmek için henüz yüzde 5 barajını geçemediğini söyleyen Pamfilova, bazı bölgelerden gelecek sonuçlara göre bu partinin barajı geçme ihtimalinin olduğunu belirtti. Ella Pamfilova, resmi sonuçların 25 Eylül tarihinde açıklanacağını söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi anayasal çoğunluk olan 301 sandalyeyi aşarak yaklaşık 355 milletvekili ile Devlet Duması'nda çoğunluğu sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Yemen'de Amalika Tugayları, Kehbub'da 5 Husi aracını imha etti, araçlardakiler öldü

Yemen'de sıcak çatışma! Husilere ağır darbe: 5 askeri araç imha edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, 'Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz' dedi

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza devam edeceğiz" dedi

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı