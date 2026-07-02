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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vershinin, Diyanet İşlere Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vershinin, Diyanet İşlere Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya gelerek Rusya-Türkiye dini işbirliğinin geliştirilmesi ve barış ile dinlerarası uyum konularını ele aldı.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Rusya-Türkiye dini işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili imkanlar ele alındı. Barışa, dinlerarası ve etnik gruplar arası uyuma yönelik güncel tehditler karşısında işbirliğinin önemi vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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