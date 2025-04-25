Rusya, ABD ile Ukrayna'da Ateşkes Anlaşmasına Hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes konusunda ABD ile "anlaşmaya varmaya hazır" olduğunu, ancak ince ayar yapılması gereken bazı unsurların olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li CBS televizyon kanalına gündemdeki konulara ilişkin röportaj verdi. Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes konusunda ABD ile anlaşmaya varmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Başkan'ın (Trump'ın) açıklamasında bir anlaşmadan söz ediliyor ve biz bir anlaşmaya varmaya hazırız, ancak bu anlaşmanın bazı özel noktaları, ince ayarlanması gereken unsurları var" dedi. Lavrov, "ABD Başkanı, doğru yönde ilerlediğimize inanıyor, bence de haklı" diye konuştu. Ukrayna'da konusunda ABD ile temasları sürdürdüklerini belirten Lavrov, "Doğru yönde ilerlediğimize dair birçok işaret var" dedi. Lavrov, Trump'ın muhtemelen dünyada Ukrayna krizinin temel nedenlerini kabul eden tek lider olduğunu söyledi.

"Sadece askeri hedefleri veya ordu tarafından kullanılan sivil tesisleri hedef alıyoruz"

Ukrayna'nın Mart ayında ateşkese hazır olduğunu söylemesinin ardından Rusya'nın sivilleri öldürmeyi devam etmesinin nedeni sorulan Lavrov, "Biz sadece askeri hedefleri veya ordu tarafından kullanılan sivil tesisleri hedef alıyoruz. Devlet Başkanı Putin bunu defalarca dile getirdi ve bu sefer de farklı değil" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Eğer bu Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir hedefse o zaman Savunma Bakanı ve sahadaki komutanların bu hedeflere saldırma hakkı var" şeklinde konuştu. Lavrov, Ukrayna ile görüşmelerde "doğru yönde ilerlediğimize dair birkaç işaret" olduğunu söyledi. - MOSKOVA