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Rusya, Afrika'daki büyükelçilik sayısını arttırıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği'nde diplomatik misyonlar açılacağını duyurdu. Rusya'nın Afrika'daki diplomatik varlığını genişletme hedefi doğrultusunda, Nijer, Sierra Leone ve Güney Sudan'da da büyükelçilikler 2025'te hizmete girecek.

Rusya, Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği'nde diplomatik misyonların açılacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dört Afrika ülkesinde diplomatik misyon açmayı planladıklarını duyurdu. Lavrov, "Gündemdeki bir sonraki konu ise Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği'nde diplomatik misyonların açılması" dedi. Rus büyükelçiliklerinin Nijer, Sierra Leone ve Güney Sudan'da 2025 yılında hizmet vermeye başladığını kaydeden Lavrov, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin gerçekleştirileceğini dile getirdi. Rusya'nın kıtadaki diplomatik varlığını genişletmesinin Afrika ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Henüz tam teşekküllü büyükelçilikler kurmamız gereken dört veya beş ülke daha kalacak ve ardından diplomatik varlığımızla Afrika kıtasının tamamını yüzde 100 kapsayacağız" dedi.

Rusya'nın Afrika'da 45 büyükelçiliği bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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