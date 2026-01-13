Haberler

Rus devlet petrol şirketi: "Venezuela'da varlıklarımızı istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz"

Roszarubezhneft, Venezuela'daki petrol varlıklarını geliştirmeye devam edeceğini ve uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdüreceğini duyurdu. ABD'nin müdahale tehditlerine rağmen Rusya'nın Venezuela'dan çekilmeyeceği vurgulandı.

Venezuela'daki Rus petrol varlıklarını yöneten devlet şirketi Roszarubezhneft tarafından yapılan açıklamada, "Şirket, Venezuela'da varlıklarını istikrarlı bir şekilde geliştirmeye, ortak projeler yürütmeye, endüstriyel ve teknolojik iş birliğini genişletmeye devam etmeyi planlamaktadır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın " Rusya'yı ve Çin'i Venezuela'da görmek istemiyoruz" açıklamasına yanıt geldi. Venezuela'daki Rus petrol varlıklarını yöneten devlet şirketi Roszarubezhneft tarafından yapılan açıklamada, "Şirket, uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmeye devam edecek; ortaya çıkan zorluklara etkili yanıt vermeye odaklanacaktır" denildi.

Rusya'nın Venezuela'dan ayrılmayacağı vurgulanan açıklamamda, "Elde edilen anlaşmalar ve yapılan yatırımlar temelinde Roszarubezhneft, Venezuela'da varlıklarını istikrarlı bir şekilde geliştirmeye, ortak projeler yürütmeye ve eşitlik, mülkiyete karşılıklı saygı ve yatırım koruması ilkeleri temelinde endüstriyel ve teknolojik iş birliğini genişletmeye devam etmeyi planlamaktadır" denildi.

Venezuela'ya operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD'ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Venezuela devlet başkanı, suçsuz olduğunu savunmuştu. Trump, Washington'un geçici olarak Venezuela'yı yöneteceğini açıklarken, 5 Ocak'ta Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak yemin etmişti.

"Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girebileceğine biz karar vereceğiz"

Donald Trump, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada da Venezuela'nın zengin petrol kaynaklarını ABD'nin kontrol edeceğini yineleyerek, "Dünyanın en büyükleri arasında yer alan, hatta bazılarına göre dünyanın en büyük petrol rezervlerinden söz ediyoruz. Venezuela ile birlikte çalışacağız ve hangi petrol şirketlerinin ülkeye girebileceğine, hangilerine izin verileceğine biz karar vereceğiz. Şirketlerle bir anlaşma yaptık, büyük ihtimalle bugün ya da hemen sonrasında bu adımı atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'yı Venezuela'da istemediklerini belirten Trump, "Çin'e ve Rusya'ya şunu söyledim: Sizinle çok iyi geçiniyoruz, sizi seviyoruz ama orada olmanızı istemiyoruz. Belki ikisi birlikte orada olurdu, ama artık olmayacaklar" demişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
