Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cenazesinin morga götürülme anları görüntülendi

Rus muhalif medya kuruluşları, muhalif lider Alexei Navalny'nin cansız bedeninin cezaevinden çıkarıldıktan sonra konvoy halinde morga götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı.

Rusya'da 16 Şubat yerel saatle 14.19'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kesin ölüm nedenine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Rus muhalif medya kuruluşları, Nalvany'nin cenazesinin Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki cezaevinden morga götürüldüğü anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece kamera açısına konvoy halinde önce bir polis aracı, daha sonra sedan bir araç giriyor. İki araçtan sonra içinde Navany'nin cansız bedeni olduğu iddia edilen cezaevi minibüsü geçiş yapıyor ve arkasından yine bir polis aracı ilerliyor.

Nobel ödüllü Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov'a ait olan Novaya Gazeta, Navalny'nin cansız bedeninin Labytnangi'deki cezaevinden çıkarıldıktan sonra otopsi için Salekhard kentindeki Bölge Klinik Hastanesinin morguna götürüldüğünü belirtti.

Cenaze en az 14 gün teslim edilmeyecek

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin avukatları ve ailesiyle iletişime geçti. Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müfettişler aileye ve avukatlara kimyasal incelemeler yapılacağını ve en az 14 gün daha cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı. Navalny'nin destekçileri cenazenin aileye teslim edilmesi için internetten imza kampanyası başlatırken, şu ana kadar 60 binden fazla kişinin imzası toplandı.

"Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim"

Muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya ise sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Alexei Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Vatanımız için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Navalny destekçilerinden yanında durmalarını isteyen Navalnaya, eşinin zehirlendiğine inandığını söyleyerek ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Navalnaya ayrıca eşinin cansız bedeninin, "zehirlenme izleri silininceye kadar" kendilerine teslim edilmeyeceğini iddia etti.

Uçakta zehirlenmişti

Rus muhalefet lideri, yolsuzlukla mücadele aktivisti ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı. - MOSKOVA