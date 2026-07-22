Black Cube, Hristodulidis skandalını doğruladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyasının finansmanına ilişkin iddiaları gündeme getiren gizli kamera çalışmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen İsrailli Black Cube, sürece katkı sağladığını doğrularken, çalışmanın arkasındaki kişi ya da kurumu açıklamadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyasının finansmanına ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis'in seçim kampanyasına ilişkin iddiaları gündeme getiren gizli kamera görüntülerinin hazırlanmasında rol aldığı belirtilen İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube, bu çalışmalarla bağlantılı soruşturmaya katkı sunduğunu doğruladı. Ancak şirket, çalışmayı talep eden ve finanse eden kişi ya da kurumun kimliğini açıklamadı.

Habere göre; Black Cube adına Rum Başsavcılığı ile temasa geçen avukat, şirketin soruşturmaya destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Şirket, kamuoyuna yansıyan 8 dakikalık videonun yanı sıra toplam 26 saatlik ham ses ve görüntü kaydını da Rum makamlarına teslim etti. Soruşturma kapsamında Black Cube'un üst düzey yöneticisi ile videonun hazırlanmasında görev aldığı belirtilen iki şirket çalışanı, Güney Kıbrıs'a giderek soruşturmayı yürüten yetkililer ve polis müfettişlerine ifade verdi.

Black Cube yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu

Haberde ayrıca, Rum Başsavcılığı'nın, soruşturmaya katkı sağlamaları karşılığında görüntülerin hazırlanması ve yayımlanmasında rol alan bazı kişilere belirli şartlar altında cezai dokunulmazlık tanıdığı bildirildi. Şirket tarafından teslim edilen 26 saatlik ham kayıtların orijinalliğinin doğrulanmasının ardından, Black Cube yöneticilerinin ifadelerine başvurulduğu aktarıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, şirketin avukatı, Black Cube'un müşterileri arasında herhangi bir devlet veya hükümet bulunmadığını savundu. Avukat ayrıca, soruşturmayı yürüten bağımsız ceza soruşturmacısının olayın Güney Kıbrıs'a yönelik bir "hibrit saldırı" olduğu yönündeki değerlendirmesinin erken yapıldığını ve yeterli dayanağa sahip olmadığını ileri sürdü. Rum Başsavcısı'nın, operasyonu finanse eden kişi veya kurumun belirlenmesi amacıyla bağımsız soruşturmacının görev süresini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığı bildirildi.

Muhalefetten soruşturmaya eleştiri

Rum ana muhalefet partisi AKEL tarafından yapılan açıklamada, bağımsız soruşturmacının tutumunu eleştirerek, soruşturmayı yürüten ismin görev süresi dolmadan Rum Yönetimi lideri tarafından yeniden atanmasının soruşturmanın bağımsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğu savunuldu. Açıklamada, söz konusu durumun çıkar çatışması doğurduğu ileri sürülürken, soruşturma sürecinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Hristodulidis'in seçimde finansman ihlali yaptığı iddiası

GKRY'de 8 Ocak'ta internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edilmişti. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videoda GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyulmuştu. Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda eşi Philippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı