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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "(İran) Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: '(İran) Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması'
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın nükleer müzakerelere ciddi yaklaşmadığını belirtti ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü tehdidine karşı uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD- İran arasındaki gerilime değinerek, "Ne yazık ki şimdiye kadar anlaşmalara varmış olsak da taahhütlerini yerine getirmediler. Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinlerin başkenti Manila'ya geldi. Bakan Rubio, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD- İran arasındaki gerilime değinerek, ABD'nin İran ile müzakereye hala açık olduğunu ancak İran'ın görüşmelere ciddi yaklaşmadığını söyledi.

Rubio, "ABD diplomasiye her zaman bağlıdır. Açık fikirliyiz ve anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözümü için her zaman görüşmeye hazırız. Bu, İran için de geçerliliğini koruyor. Ne yazık ki şimdiye kadar anlaşmalara varmış olsak da taahhütlerini yerine getirmediler. Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmaması. Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Eğer değillerse, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekli olanı yapacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime de değinen Rubio, "Orta Doğu'da bir devletin uluslararası bir su yolunu kontrol edebileceği, geçiş ücreti talep edebileceği ve ödeme yapılmadığı takdirde gemileri vurabileceği yönünde bir emsal oluşturursak, bu dünyanın başka bölgelerinde de tekrarlanabilir ve son derece tehlikeli bir durum meydana getirmiş oluruz. Dolayısıyla burada söz konusu olan yalnızca Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar değil. Seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin çok temel bir ilke söz konusu. Eğer bu ilke tehdit edilirse, küresel ekonominin ve son 150 yıldır uluslararası ticaretin temelini oluşturan kuralların da tehdit altına gireceğini düşünüyorum. Buna izin verilemez" dedi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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