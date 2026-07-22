Yasak aşkın faturası ağır oldu

Hindistan'da yaşanan olayda, evli bir kadın sevgilisiyle birlikte olduğu sırada kocası tarafından yakalandı. Aldatıldığını öğrenen eşin verdiği tepki ise kısa sürede gündem oldu.

İŞ MAKİNESİYLE ÜZERLERİNE TOPRAK DÖKTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın ile birlikte olduğu erkeğin koca bir çukurun içinde bulunduğu, daha sonra ise iş makinesiyle üzerlerine toprak döküldüğü görüldü. Çiftin topraktan korunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Olayın ardından kadın ve erkeğin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.