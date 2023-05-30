RTÜK, Seçim Yayınlarını İnceleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Fox TV, KRT, Tele 1, TV 5, Flash Haber ve SZC TV'nin seçim yayınlarının incelendiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Fox TV, KRT, Tele 1, TV 5, Flash Haber ve SZC TV'nin seçim yayınlarının incelendiğini açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" açıklamasını yaptı. RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise Şahin'e, "Sayın Ebubekir Şahin siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurulu dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin. Yaptığınız Üst Kurulun yetkisini gasptır" tepkisini gösterdi.

RTÜK, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin televizyon yayınları ile ilgili kurumsal Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. RTÜK'ün açıklaması şöyle:

"Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı Fox TV'de, programcılardan Çiğdem Toker'in 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır.

Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır."

EBUBEKİR ŞAHİN: "MİLLETİMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARIN BU TUTUMLARINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında üst kurulun yaptığı açıklamayı, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" mesajıyla paylaştı.

İLHAN TAŞCI: "YAPTIĞINIZ ÜST KURULUN YETKİSİNİ GASPTIR"

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin'inin mesajını Twitter hesabında alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"Sayın Ebubekir Şahin siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurulu dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin. Yaptığınız Üst Kurulun yetkisini gasptır. Kurul daha toplanmadan sizin oyunuzun rengi belli olmuştur. Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız!"