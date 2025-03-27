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RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
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RTÜK, İmamoğlu protestolarına ilişkin yayınları nedeniyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara durdurma ve üst sınırdan para cezası kesildi. Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına ise 72 saat içinde lisans alınmazsa erişim engeli getirilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri yayımlayan TV kanallarına RTÜK tarafından ceza verildi.

Cezaların devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hâkimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması gibi gerekçelerle verildiği belirtildi.

SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı. RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

"YAYINLARDA ADLİ MAKAMLARA BASKI"

İncelemelerde program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağırılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.

İncelemelerde devam eden soruşturmayla ilgili olarak yorumcuların, yargı makamları hakkında "Suç uydurmaya çalışıyorlar", "Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş" şeklinde sözler kullandıkları belirlendi. Bu ifadelerin, adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirildi.

"CANLI YAYINLARDA YERLİ MARKALARA BOYKOT ÇAĞRISI"

RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmanın yanı sıra, kullanılan dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük bir sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Özellikle toplumu birleştiren, sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmanın medya kuruluşlarının görevleri arasında olduğu belirtildi. Yayıncıların, toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden ve nefret söylemlerinden uzak durmasının, sorumlu yayıncılık açısından önemli olduğu ifade edildi.

LİSANS ALMAZLAR ERİŞİME KAPATILACAKLAR

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

İHLALLER DEVAM EDERSE LİSANS İPTALİNE GİDİLECEK

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlali nedeniyle Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

"İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez", "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükümlerinin ihlali nedeniyle NOW, Halk, SZC ve Tele 1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Akıllı TV'ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için on gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

TARİHİN EN AĞIR CEZASI

Öte yandan sosyal medya hesabından kurul kararına ilişkin açıklama yapan RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medyadaki çok sesliliğe lisans baskısı getirildiğini söyleyerek, gazeteci Fatih Altaylı'nın ve Flu TV'nin yayın lisansı almasına karar verdiğini, 72 saat içinde başvuru yapılmazsa, erişim engeli getirileceğini duyurdu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise kurul kararlarına ilişkin, "RTÜK'ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıSer_hat:

AHaber de yalan haber yapıyor. Ona da verin ceza

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

millet arkamızda kafasıyla devlete kafa tutarsan böyle ceza yersin işte.

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Haber YorumlarıErol Ciraci:

Sayın rütük başkanı o halk TV yi kapatmaya kimsenin gücü yetmez ne Avrupa birliğinin ne Amerika birliğinin ne asya birliğinin ne Rusya birliğinin o halk TV yi bir tek Türkiye Cumhuriyeti devleti kapatabilir senin tek başına halk TV yi kapatmaya yetkin yok rütük başkanı

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Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Adalet Birgün Herkese Lazım Olacak

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Haber YorumlarıYavuz:

az bile bu cezalar..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hepsi de cehape nin izindeki kanallar

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Haber Yorumlarıuğur :

vah vah zavallı rütük ne hale gelmiş.çaresiz savunmasız kimsesiz güçsüz.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

Kuzey Kore olma yolunda hızla ilerliyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

eee daha neler yapacak bakalım. bu kadar mı yani ....

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan adamın halka söylediği 20'den FAZLA yalanı "LİSTE HALİNDE" yazmamı ister misiniz ?........... Cumhurbaşkanını kim "KAPATACAK" ?........ RTÜK ?...........

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