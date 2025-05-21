RTÜK'e 3 Üye Seçildi

RTÜK'e 3 Üye Seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

GENEL KURUL'DA RTÜK'E 3 ÜYE SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) Ak Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçmek için oylamaya geçildi. Oylama sonucunda; AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday üyeliğe seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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