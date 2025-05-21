RTÜK'e 3 Üye Seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 3 üye seçimi gerçekleştirildi.
GENEL KURUL'DA RTÜK'E 3 ÜYE SEÇİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) Ak Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçmek için oylamaya geçildi. Oylama sonucunda; AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday üyeliğe seçildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika