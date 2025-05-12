RTÜK Başkanı Şahin: 'Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin yanıltıcı yayınlar sorumsuzluktur'

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesi olduğunu belirtti.

'MİLLETİMİZİN VİCDANI HAKİKATE KULAK VERİR'

Şahin, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayarak, "Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir" ifadelerini kullandı.