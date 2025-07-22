RTÜK Başkanı'ndan Gazete Manşetlerine Yanıt

RTÜK Başkanı'ndan Gazete Manşetlerine Yanıt
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün görev alanında gazete manşetlerinin bulunmadığını belirterek, bazı kişilerin mevzuattan bihaber olduğunu ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ekranlarda 'usta gazeteci' sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye ceza vermeyi RTÜK'ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez. Sayın Belovacıklı'ya önerimiz; gazetecilik etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır. Ayrıca, kendisine ilk defa uygulanmış gibi anlattığı program durdurma cezası, 2011 yılından bu yana yürürlüktedir ve çok sayıda örnekte uygulanmıştır. Kısacası bu, keyfi bir uygulama değil; 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca uygulanan açık bir yasal düzenlemedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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