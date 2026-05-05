RTÜK Başkanı Danış, KKTC'de temaslarda bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyareti kapsamında, "RTÜK olarak yayıncılık alanında etik standartların yükseltilmesi, çocuk ve aile yapısının korunması, doğru bilginin teşviki ve medya okuryazarlığının artırılması için çalışıyoruz" dedi.

RTÜK heyeti, bir dizi resmi ziyaret ve program için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Heyette RTÜK Başkanı Daniş'e Üst Kurul Üyeleri Ahmet Can Buğday, Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ile Üst Kurul birim amirleri ve uzmanları eşlik etti. Heyet, programın ilk gününde KKTC'nin kurucu liderlerinden Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşme"

RTÜK heyeti, resmi ziyaretler kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede Daniş, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yalnızca tarihi ve kültürel yakınlığa dayanmadığını, ortak gelecek vizyonuyla şekillenen güçlü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu vurguladı. Medyanın kamu diplomasisi açısından kritik rolüne dikkat çeken Daniş, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin uluslararası kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarılmasında yayıncılık kurumlarının önemine işaret ederek, RTÜK'ün ifade özgürlüğü ile kamu yararı arasında denge gözeten bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. Daniş, KKTC'deki muadil kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Daniş ayrıca dijital platformlar ve sınır aşan içerik akışının dezenformasyon ve zararlı içerikler gibi yeni riskler doğurduğunu söyleyerek Türkiye ile KKTC'nin bu alanlarda ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Daniş, "Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da son dört BM Genel Kurulu konuşmasında uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkiler kurmaya açıkça davet etmiştir. Kıbrıs Türk halkının haklı tezlerinin bu platformlarda güvenilir ve etkili biçimde yer bulması; medya ve yayıncılık kurumlarının üstlendiği rolü daha da anlamlı kılmaktadır" dedi.

"Meclis Başkanı Öztürkler'e ziyaret"

Heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de bir araya geldi. Daniş, Meclis'in Kıbrıs Türk halkının iradesinin en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek parlamentoların demokratik sistemin temel taşı olduğunu vurguladı.

Medya ile parlamentolar arasındaki ilişkinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından kritik olduğunu ifade eden Daniş, "Medya ile parlamentolar arasındaki ilişki, demokrasinin sağlıklı işlemesi bakımından hayati önemdedir. RTÜK olarak yayıncılık alanında etik standartların yükseltilmesi, çocuk ve aile yapısının korunması, doğru bilginin teşviki ve medya okuryazarlığının artırılması için çalışıyoruz" dedi.

Daniş ayrıca KKTC'de yürütülen mevzuat geliştirme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Meclis Başkanı Öztürkler, Girne'de heyet onuruna akşam yemeği düzenledi.

"Başbakan Üstel ile görüşme"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile gerçekleştirilen görüşmede medya sektörünün stratejik önemi ele alındı. Daniş, yayıncılığın yalnızca kültürel bir alan olmadığını; ekonomi, turizm ve uluslararası görünürlük açısından da kritik rol oynadığını ifade etti.

KKTC'nin dijital dönüşüm süreci, yerli içerik üretimi ve genç iletişimcilerin yetiştirilmesi gibi alanlarda Türkiye ile iş birliği potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Daniş, RTÜK olarak teknik destek ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını belirtti. Daniş, "Bu süreçte Yayın Yüksek Kurulu'nun sayısal yayıncılığa geçiş, uydu ve IPTV altyapısının hukuki çerçevesini oluşturma gibi alanlardaki kurumsal birikimi önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Hazırlanan yeni yayıncılık mevzuatı ise sektörün geleceğe hazırlanmasında belirleyici bir adım olmaktadır. Özellikle dijital mecralarda yanlış bilginin önlenmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması, kültürel değerlerin yaşatılması ve medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması ortak önceliklerimiz arasında yer almalıdır" dedi.

"Medya diplomasisi masaya yatırıldı"

Heyet, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi. Görüşmede medya diplomasisinin artan rolü ele alınırken, özellikle dijital platformlarda doğru bilgilendirme ve stratejik iletişimin önemi vurgulandı. Daniş, Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından milli dava niteliği taşıdığını belirterek uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde medya kurumlarının rolünün her geçen gün arttığını paylaştı.

"Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na ziyaret"

RTÜK heyeti, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ile de bir araya geldi. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığının barış ve istikrarın teminatı olduğunun altı çizildi.

Dezenformasyon ve dijital manipülasyonların yeni tehditler arasında yer aldığına dikkat çeken Daniş, "Günümüzde güvenlik yalnızca sahada değil, bilgi alanında da korunmaktadır. Dezenformasyon, psikolojik harekat ve dijital manipülasyonlar yeni tehdit başlıkları haline gelmiştir. Bu nedenle medya alanındaki kurumsal dayanıklılık da milli güvenliğin tamamlayıcı unsurudur. RTÜK olarak milli hassasiyetleri gözeten, toplumsal birlik ve beraberliği destekleyen sorumlu yayıncılık anlayışını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yayın Yüksek Kurulu ile iş birliği mesajı"

KKTC Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile gerçekleştirilen görüşme ve iki kurum arasındaki ortak çalışma konuları ele alındı. Görüşmede konuşan Daniş, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayandığını belirterek; dijital yayıncılık, yapay zeka içerikleri, dezenformasyonla mücadele ve çocukların korunması gibi alanlarda ortak çalışmaların ele alındığını ifade etti. Medya okuryazarlığı alanındaki iş birliklerinin genişletilmesi ve uluslararası platformlarda ortak hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile KKTC arasında medya ve yayıncılık alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı