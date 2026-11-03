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RTÜK Başkanı Daniş, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'u ağırladığını duyurdu

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RTÜK Başkanı Daniş, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'u ağırladığını duyurdu
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RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile görüştü. Daniş, sosyal medya paylaşımında Aslanov'u Üst Kurul'da misafir ettiklerini belirterek nazik ziyareti için teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile görüştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından 'Dost ve kardeş Azerbaycan'ın, Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov'un Üst Kurulumuzda misafir ettik' notuyla yaptığı paylaşımda Aslanov ile görüştüklerini duyurdu. Daniş, paylaşımında, "Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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