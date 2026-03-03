RTÜK Başkan Yardımcısı Güler: Gençlerimizin yüzde 88'i sosyal medyada yaş sınırlaması olması gerektiğini söylüyor

BTK BAŞKAN YARDIMCISI GÜN: 2007 YILINDAN BU YANA 3 MİLYONDAN FAZLA İHBAR ALINMIŞTIR

Ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, sunum yaptı. BTK'nın temel amacının özellikle çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak olduğunu belirterek, "Bize iletilen ihbarları değerlendirdiğimizde en fazla yani yaklaşık yüzde 99 oranında içeriğin çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin olduğu görülmektedir. Ağırlık olarak da kumar ve müstehcenliktir. Bu noktada, özellikle çocukların korunmasına yönelik mücadelenin ne kadar kritik olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. İnternet Bilgi İhbar Merkezi vatandaşlarımızdan gelen bildirimleri titizlikle değerlendirerek hem ulusal hem de uluslararası alanda iş birliği halinde gerekli adımları atmaktadır. 2007 yılından bu yana toplamda 3 milyondan fazla ihbar alınmıştır ve bu veriler internet ortamında suç ve zararlı içerikle mücadelenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Güvenli İnternet Merkezindeki İnternet Yardım Merkezi, internet kullanıcılarına rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunan bir danışma hattı olarak faaliyet göstermektedir. Yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, güvenli alışveriş, sosyal medya, dijital oyunlar ve siber zorbalık gibi, internetin sağlıkla ilişkisi gibi birçok konuda destek sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'ALO 141 HATTI 2025 YILINDA 45 BİNİN ÜSTÜNDE ÇAĞRIYA YANIT VERMİŞTİR'

Alo 141 Güvenli İnternet Bilgi ve Yardım ve Destek Hattı merkezleri ile alternatif başvuru kanalı oluşturduklarını kaydeden Gün, "2024 yılı itibarıyla İnternet Bilgi Destek Hattına 4 bin 500'den fazla başvuru ulaşmış ve tamamı yanıtlanmıştır. 2017'den bu yana ise 70 binden fazla başvuru cevaplandırılmıştır. Alo 141 Hattımız ise yalnızca 2025 yılında 45 binin üstünde çağrıya yanıt vermiştir. Kurulduğu 7 yıldan beri ise yaklaşık 480 bin çağırı cevaplanmıştır. Bu verilerse merkezin aktif ve yoğun bir şekilde hizmet verdiğini göstermektedir. Bir diğer önemli yapımız ise yine Güvenli İnternet Merkezimizin çatısı altında Bilinçlendirme Merkezimizdir. Bu merkezimiz internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcıları internetin sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda öğrencilere, ebeveynlere, öğretmenlere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapsamlı eğitimler düzenlenmektedir; hem yüz yüze hem de çevrim içi seminerler ve eğitici eğitimlerle toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

'2025'TE 55 MİLYONU AŞKIN İNTERNET ABONESİ GÜVENLİK İNTERNET HİZMETİNİ TERCİH ETTİ

Gün, güvenli internet hizmetlerini çocuk ve aile profili başlığı altında pozitif içerikli sitelere erişildiğini vurgulayarak, "2025 yılı sonu itibarıyla 55 milyonu aşkın internet abonesi Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmiştir. Yani şu andaki kullanıcılardan her iki kişiden 1'i Güvenli İnternet abonesi diyebiliriz Sayın Başkanım. Bu abonenin yüzde 99,6'sı aile profilini, yaklaşık yüzde 0,4'ü ise yaklaşık 300 bin kişi civarında çocuk profilini kullanmaktadır. Bu verilerle toplumun güvenli internet kullanımına verdiği önemi açıkça ifade etmektedir" dedi.

'YAPAY ZEKAYLA BÜTÜN PLATFORMLARIN DENETİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ardından Güler ve Gün, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Güler, teknoloji sağlayıcılarının gerekli yasal düzenlemeleri yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine, "Bizler tabii sadece görsel değil, işitsel platformları da lisanslıyoruz. Baktığımız zaman buradaki katalog insan eliyle çok kolay bir şekilde denetlenebilecek bir seviyede değil. Biz bunlara yönelik olarak yeni bir proje başlattık, önümüzdeki yıl hayata geçecek. Yapay zekayla bütün bu platformların denetimini sağlayacağız. Bu bize ne sağlayacak? Bir, şu an mevcut durumda aslında bire bir izleme veya şikayet üzerinden devam ettiğimi prosedürlerimizi yapay zeka sayesinde katalogdan bire bir anında inceleyebileceğiz çünkü özellikle platformları düşündüğünüzde günde yüzlerce yeni katalog giriyor. Biz hiç girmeyen katalogları incelemeye başlasak mevcut insan kaynağıyla bu bile çok kolay bir şey değil. O yüzden yapay zekayla bu devreye girdikten sonra sizin dediğiniz gibi etki analizi de aslında ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu. Gündüz kuşağında yer alan kadın programlarına dokunulmaması için vatandaşlardan talep geldiğini ifade eden Güler, yayın yasağına ilişkin kararları Sulh Ceza Hakimliklerinin aldığını ve kurumunun yalnızca bu kararı yayıncılarla paylaştıklarını ekledi. Sosyal medya da yer alan yayınların yasaklanması ile ilgili savcılığın karar aldığını hatırlatan Güler, Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kurulun kurularak yayın yasakları ile ilgili kararlar alabileceğini söyledi.

'RESEN YETKİMİZ OLMADIĞI İÇİN UYGUN OLMAYAN VİDEOLARI KALDIRMAKTA ZORLANIYORUZ'

BTK Başkan Yardımcısı Gün ise Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) BTK'nın sosyal medyada yer alan içerikleri çıkarma yetkilerinin iptal edildiğini ve bu nedenle yalnızca mahkeme kararıyla içeriklerin kaldırılabildiğini söyledi. Gün, şöyle devam etti:

"Örneğin, 2024 ekim ayından itibaren internet ortamında özellikle Türkçe pornografi içerikleri artmaya başlamıştır. Kızlarımız özellikle madde ve uyuşturucu altında 'ifşa' adı verilen videolarla bazı isim vermeyeceğim platformlarda ve internet sitelerinde Türkçe içerikli pornografi videoları aşırı şekilde artmıştır. Biz yine bunu savcılıklarımız ve mahkeme kanallarımız, emniyetimiz vasıtasıyla kapattırmaya çalışıyoruz ama resen yetkimiz olmadığı için uygun olmayan videoları kaldırmada zorluk yaşıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı