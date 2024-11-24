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Romanya, 5 Yıllık Aradan Sonra Yeni Cumhurbaşkanını Seçiyor

Romanya, 5 Yıllık Aradan Sonra Yeni Cumhurbaşkanını Seçiyor
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Romanya'da halk, 5 yıl aradan sonra cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 13 aday yarışıyor. İlk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını almak gerekiyor, aksi halde ikinci tur 8 Aralık'ta yapılacak.

Romanya'da halk, 5 yılın ardından yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Romanya'da halk sandık başına gidiyor. Yaklaşık 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, 18 bin 968 bin merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy kullanma süreci, yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Seçim sonuçlarında kilit önemde rol oynaması beklenen ve sayıları 989 bine ulaşan yurt dışında yaşayan Romanya vatandaşları için ise oy kullanma işlemleri 22 Kasım Cuma günü başlarken, bugün aynı saatte sona erecek. Seçimlere katılım öğle saatleri itibarıyla yüzde 16 olarak belirtilirken, bu sayı 3 milyon seçmene tekabül ediyor.

Seçimlerde 13 aday yarışıyor

Ülkede 5 yılın ardından gerçekleştirilen seçimde 13 aday yarışırken, Romanya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri Marcel Ciolacu anketlere göre en güçlü aday olarak görülüyor. Aday listesinde ayrıca, NATO eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) eski lideri Mircea Geoana, Senato Başkanı ve Ulusal Liberal Parti (PNL) lideri Nicolae Ciuca ve Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) lideri Elena Valerica Lasconi de yer alıyor.

İlk turda zafer kazanmak için oyların yüzde 50'sinden fazlası gerekiyor

Romanya yasalarına göre adayların seçimi kazanabilmeleri için ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor. İlk turda herhangi bir aday yüzde 50 oranını geçemezse, seçimlerin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da parlamento seçimleri ise 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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