ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta gizlice görüştüğü iddia edilen Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj yayınladı.

İranlı göstericilere seslenen Pehlevi, dünyanın protestocuların cesaretini ve sesini görüp duymakla kalmayıp harekete geçtiğini belirterek, "Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını duymuşsunuzdur. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

"SUÇLULARIN İSİMLERİNİ NOT EDİN"

Göstericilere mücadeleye devam etme çağrısında bulunan Pehlevi, "Bu rejimin olayları normalleştirmesine izin vermeyin. Tüm bu katliamlardan sonra bizimle bu rejim arasında bir kan denizi var. Bu suçluların isimlerini not edin. Bir gün yaptıklarının cezasını çekecekler" şeklinde konuştu. Mesajının sonunda İran askerlerine seslenen Pehlevi, "Sizler İran'ın ulusal ordususunuz, İran İslam Cumhuriyeti ordusu değil. Vatandaşlarınızın canlarını koruma göreviniz var. Çok az zamanınız kaldı. En kısa sürede halkın safına katılın" diye konuştu.

ABD İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, ABD medyası Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürmüştü. Görüşmede İran'da süren protestoların ele alındığı ifade edilmişti.

SÜRGÜNDE MUHALEFETE LİDERLİK EDİYOR

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu olan Pehlevi, sürgünde bulunduğu ABD'de muhalefet grubuna liderlik ediyor. İran'da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunan Pehlevi'ye Trump henüz destek vermiyor. Anketlere göre İran halkının ise yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi destekliyor.