Haberler

ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki protestoculara mücadeleye devam etme çağrısı yaparak, "Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını duymuşsunuzdur. Yardım yolda" dedi. Pehlevi, İran askerlerine ise, "Çok az zamanınız kaldı. En kısa sürede halkın safına katılın" çağrısında bulundu.

  • Rıza Pehlevi, İran'daki protestoculara suçluların isimlerini not etmelerini ve mücadeleye devam etmelerini çağırdı.
  • ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti.
  • Rıza Pehlevi, İran askerlerine halkın safına katılmaları ve vatandaşların canlarını koruma görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta gizlice görüştüğü iddia edilen Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj yayınladı.

İranlı göstericilere seslenen Pehlevi, dünyanın protestocuların cesaretini ve sesini görüp duymakla kalmayıp harekete geçtiğini belirterek, "Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını duymuşsunuzdur. Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

"SUÇLULARIN İSİMLERİNİ NOT EDİN"

Göstericilere mücadeleye devam etme çağrısında bulunan Pehlevi, "Bu rejimin olayları normalleştirmesine izin vermeyin. Tüm bu katliamlardan sonra bizimle bu rejim arasında bir kan denizi var. Bu suçluların isimlerini not edin. Bir gün yaptıklarının cezasını çekecekler" şeklinde konuştu. Mesajının sonunda İran askerlerine seslenen Pehlevi, "Sizler İran'ın ulusal ordususunuz, İran İslam Cumhuriyeti ordusu değil. Vatandaşlarınızın canlarını koruma göreviniz var. Çok az zamanınız kaldı. En kısa sürede halkın safına katılın" diye konuştu.

ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

ABD İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, ABD medyası Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürmüştü. Görüşmede İran'da süren protestoların ele alındığı ifade edilmişti.

ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

SÜRGÜNDE MUHALEFETE LİDERLİK EDİYOR

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu olan Pehlevi, sürgünde bulunduğu ABD'de muhalefet grubuna liderlik ediyor. İran'da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunan Pehlevi'ye Trump henüz destek vermiyor. Anketlere göre İran halkının ise yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi destekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKALEM:

Halk seni neden istesin ki ? Halkın istediği çözümcü ekonomi doktrininidir.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

Konu kan olunca Babana sor, döktüğü kanlar bugün dökülen kanları 100 misliydi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı