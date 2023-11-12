Remzi Çayır : AYM'ye başvuranın kimliğine mi bakacağız, işlevine mi bakacağız

Remzi Çayır : AYM'ye başvuranın kimliğine mi bakacağız, işlevine mi bakacağız

Umutcan ÖREN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuran kişinin kimliğine mi bakacağız, işlevine mi bakacağız? Türk- İslam medeniyetinde zulme uğrayan kişinin adresi, kimliği hiçbir zaman önemli değildir" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Ankara'nın Akyurt ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Çayır, AYM'nin Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararı sonrası yaşanan sürece ilişkin, "Milli Yol, 130 yıldır Türkiye'de adalet yerinde kefalet koyanların, liyakat yerine keyfiyet koyanların, üretim yerine borç ekonomisi koyanların ve hukuk yerine guguk koyanların karşısına bir başkaldırı hareketi, bir itiraz hareketidir. Biz, Türkiye'de yanlışa, hukuksuzluğa, adam kayırmacılığa karşı bir duruş gösteriyoruz. Biz AYM'nin sorumluluk ve görevleri belliyken, Yargıtay ilgili dairesinin görev ve sorumluluğu belliyken, sırf durumunu güçlü kılmak için söylediği sözü güçlü kılmak için AYM'ye dönüp 'Sen yanlış yapıyorsun' diyen bir anlayışı reddetmek için yola çıktık. AYM, Anayasa'dan aldığı hakkı kullanıyor. Bireysel başvuru haklarını da inceliyor. Sen 28 Şubat'ta dayak yerken, dışlanırken, nereye başvurdun efendi? Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadın mı? Türkiye'deki bütün mahkemelere başvurmadın mı, hak aramadın mı? 'Beni haksız yere cezalandırıyorlar. Okuduğum şiir bana ait değil, bu şiir ders kitaplarında da var. Siz niye hukuku bu hale getirdiniz, neden hukuku katlettiniz' diyen sen değil miydin" ifadelerini kullandı.

'ZULME UĞRAYANIN KİMLİĞİ ÖNEMLİ DEĞİLDİR'

Haksızlığa uğrayanların, mahkemelerde haklarını aradığını belirten Çayır, "Mahkeme halletmedi, nereye gidecek? Üst mahkemeye gidecek. Üst mahkeme de gereken hak ve hukuku aramada yeterli olmadı, nereye başvuracak? AYM'ye başvuracak. AYM bütün ve hak sorumluluk içerisinde mi, evet. Öyleyse, AYM'ye başvuran kişinin kimliğine mi bakacağız, işlevine mi bakacağız? Biz bir medeniyetin temsilcileriyiz, Türk- İslam medeniyetinin temsilcileriyiz. Türk- İslam medeniyetinin içerisinde zulme uğrayan kişinin adresi, kimliği hiçbir zaman önemli değildir. Zulüm varsa zulme karşı bir duruş sergiler insanlar. Medeniyetimiz de inancımız da bunu gerektirir. İşte onun için biz diyoruz ki; 'Sayın Cumhurbaşkanı artık elini yargıdan çek, hukuktan çek kendi işine bak.' Millet aç, emekli nefes alamıyor işçinin anası ağlıyor. Sen kendi dünyanda mutlusun. Satılan arsalara karışıyorsun, satılan mallara karışıyorsun. Sanki hazinenin malı, senin babanın malı" ifadelerini kullandı.

Çayır, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi arasındaki görüşmeye ilişkin, "Devlet yönetmek akıl ister, izan ister, feraset ister. Dün, 'Sisi'nin elini sıkan benim düşmanımdır' dedi mi, demedi mi? 'Sisi kırmızı çizgimizdir, darbecidir, canidir' diyen kimdi, sendin. Mursi'yi, Sisi'ye kurban veren kimdi, sendin. Ne oldu, Sisi ile fotoğraf veriyor kol kola yan yana. Senin kırmızı çizgilerin bitmiyor ki. Ne zaman çıkıp 'Şu konu benim kırmızı çizgimdir' derse korkun" dedi.

Çayır, Milli Yol Partisi'nin Akyurt Belediye Başkan Adayı Barış Ezer'i tanıtarak başarı dileklerinde bulundu. Açılış, dua edilmesi sonrası kurdele kesimi ile son buldu. (DHA)

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