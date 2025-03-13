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Ramazan Sohbeti: AK Parti Ağrı Milletvekili ve İl Başkanı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Ramazan Sohbeti: AK Parti Ağrı Milletvekili ve İl Başkanı Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek yerel basının önemini vurguladılar ve şehirdeki projeler hakkında bilgi verdiler.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla sahurda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda, yerel basının önemi vurgulandı, gazetecilerin Ramazan ayına dair düşünceleri dinlendi. Ayrıca, Ağrı'da gerçekleştirilen projeler ve gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi. Şehirdeki altyapı çalışmaları, eğitim yatırımları ve sağlık hizmetleri gibi önemli konular ele alındı.

Milletvekili Ruken Kilerci, "Ramazan ayının bereketiyle, bu güzel akşamda siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimizin gelişimi için her alanda önemli adımlar atıyoruz ve bu süreçte basının desteği çok önemli. Şehrimize katkı sağlayacak projelerle ilgili sizinle paylaşacak çok şeyimiz var." dedi.

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, "Bugün burada, Ramazan'ın manevi havasında, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan projelerimizi basın mensuplarımıza aktarma fırsatı bulduk. Bu süreçte, yerel basının çok kıymetli bir yeri var. Ağrı'mıza daha güzel bir gelecek inşa etmek için hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sohbet ortamında gerçekleşen bu buluşma, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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