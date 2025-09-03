Putin'den Zelenskiy'e Moskova Daveti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi yönündeki talebine, "Zelenskiy hazırsa Moskova'ya gelsin" şeklinde cevap verdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin sonunda başkent Pekin'de bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rus lider, Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya asker göndermek dahil olmak üzere Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soruya, "Her ülkenin kendi güvenliğini sağlamak için gerekli sistemi seçme hakkı olduğuna inananlara katılıyorum. Bu, Ukrayna dahil tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak bu aynı zamanda, bir ülkenin güvenliğinin başka bir ülkenin güvenliği pahasına sağlanamayacağı anlamına gelir ki buna Rusya Federasyonu da dahildir. Biz hiçbir zaman Ukrayna'nın kendi güvenlik faaliyetlerini yürütme hakkını küçümsemedik ya da baltalamadık. Biz, sadece Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduk" dedi.

"Alaska'da toprak takası konuşulmadı"

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmede Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri karşılığında toprak takası konusunun konuşulup konuşulmadığına ilişkin bir soruya Putin, "Hayır, biz meseleyi asla bu şekilde ele almadık, bu şekilde tartışmadık. Elbette, doğal olarak güvenlik garantileri her ülkenin güvence altında olması gerçeğine dayanır ve buna Ukrayna da dahildir. Fakat bu, toprak karşılığında bir değişimle bağlantılı değildi. Açık olmak gerekirse, biz toprak için savaşmıyoruz. Biz insan hakları için, kendi topraklarında yaşayan insanların Rusça konuşabilmeleri, babalarının ve dedelerinin kültürlerine, geleneklerine göre yaşama hakları için mücadele ediyoruz. Asıl üstünde durduğumuz konu budur" diye yanıt verdi.

"Ukrayna'nın AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık"

Putin, Ukrayna'daki Rusların Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmak istemeleri halinde ise buna da saygı duyulması gerektiğini savundu. Putin, "Ukrayna, kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bunu Rusya'nın güvenliği pahasına yapmamalıdır. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" diye konuştu.

"Ukrayna'daki trajediden Batı sorumlu"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendisini savaş suçlusu olarak tanımladığı açıklamasına da değinen Rus lider, Merz'in sözlerini Ukrayna'daki trajedinin sorumluluğundan kurtulmaya yönelik başarısız bir girişim olarak nitelendirdi. Putin, "Batı, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı ettiği için Ukrayna'daki trajediden sorumludur" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy hazırsa Moskova'ya gelsin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile muhtemel bir görüşmeye ilişkin bir soruya Putin, "Ben kendisiyle görüşme ihtimalini asla dışlamadım. Ama kendisiyle görüşmenin bir manası var mı, buna bakmak gerek. Bazıları buna katılmayabilir ve dilerseniz açıp okuyabilirsiniz ama Ukrayna Anayasası'na göre devlet başkanının yetkilerinin süresi seçimler dışında başka hiçbir şekilde uzatılamaz. Yani beş yıllık görev süresi sona erdiğinde, bu son demektir. Evet, seçimlerin yapılmamasını öngören bir madde var fakat bu, devlet başkanın yetkilerinin uzatıldığı manasına gelmez. Bu, başkanın yetkilerinin sona erdiği ve görevin, başkomutanlık yetkisi dahil meclis başkanına devredilmesi gerektiği manasına gelir" diye cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Zelenskiy ile görüşme ihtimaline ilişkin olarak, "Fakat olumlu sonuçlara yol açacaksa bunu yapabiliriz. Bunu yapma ihtimalini hiçbir zaman dışlamadım. Bu arada, Donald bana bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ben de 'evet mümkün, Zelenskiy hazırsa Moskova'ya gelsin' dedim" ifadelerini kullandı.

"Ben, tünelin sonunda bir ışık görüyorum"

Ukrayna'daki savaşın yakın zamanda bitme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Putin, "Eğer sağduyu galip gelirse, bu çatışmayı sonlandırmak için kabul edilebilir bir yol üzerinde anlaşmak mümkün olabilir. ABD'nin mevcut yönetiminde bu çözümü bulma yönünde arzu ve irade olduğunu görüyoruz. Ben, tünelin sonunda bir ışık görüyorum. Aksi takdirde, tüm hedeflerimize askeri yollarla ulaşmaya mecbur kalacağız" şeklinde konuştu.

AB'yi dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması ihtimaline karşı uyardı

Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarını serbest bırakmama ihtimaline ilişkin bir soruya Putin, şu yanıtı verdi: "Bazıları paraya el koymak istiyor, bazıları da istemiyor. Daha akıllı olanlar bunu yapmak istemiyor ve bu doğru. Niçin? Çünkü akıllı insanlar ekonomiden ve finanstan anlıyorlar. Bunun uluslararası finansal faaliyetlerin tüm ilkelerini yok edeceğini biliyorlar. Bu şüphesiz dünya ekonomisine zarar verecektir."

"Rus güçleri, tüm yönlerde taarruz halinde"

Putin, Ukrayna'da savaşın son durumuna ilişkin bir soruya ise, "Rusya Federasyonu'nun tüm güçleri, tüm yönlerde taarruz halinde. Hücum, farklı hızlarla gerçekleşiyor" cevabını verdi.

"Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor"

Rus uzmanların değerlendirmelerine göre Ukrayna ordusunun büyük çaplı operasyon kapasitesi olmadığını ifade eden Putin, "Ukrayna ordusunun savaşabilecek rezervleri azalıyor. Muharebe kabiliyetine sahip yedekler kritik sınıra dayanmış durumda. Savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde bu kritik bir eşik" dedi.

"AB'nin 19'uncu yaptırım paketini konuşmadık"

AB'nin hazırladığı 19'uncu yaptırım paketinin ikincil yaptırımlar vasıtasıyla Çin ve Hindistan'ı da etkileyebilecek olması nedeniyle bu durumun ŞİÖ Zirvesi'nde konuşulup konuşulmadığına ilişkin bir soruya Putin, "Bu kulağa garip gelebilir fakat bu konuyu görüşmedik. Çünkü bu konu bizi ilgilendirmiyor. Ukrayna'da yaşanan olaylar, bazı ülkelerin ekonomik alandaki kararları için sadece bir mazeret oluşturuyor" dedi.

Azerbaycan'la ilişkiler

Putin son dönemde Rusya ve Azerbaycan ilişkilerinde yaşananlara ilişkin bir soruyu ise, "Ülkeler arasındaki ilişkilerde her zaman bazı meseleler ortaya çıkar, bazı sorunlar yaşanır. Biz, Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşiyle selamlaştık. Temelde Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sağlam olduğunu ve büyük ortak çıkarlarımız olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde her şey çözülecek ve yoluna girecektir" diye cevapladı. - PEKİN