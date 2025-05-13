Daha görüşmeden restleşmeye başladılar! Rusya'dan Zelenski'ye yanıt

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs Perşembe günü Ukrayna'daki savaşa ilişkin İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, "Rus tarafı İstanbul'daki müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik daha fazla yorum yapmayacağız" dedi. Rusya'yı görüşmelerde kimin temsil edeceği sorulan Peskov, "Başkan ( Vladimir Putin ) gerekli gördüğü anda açıklayacağız" şeklinde konuştu.

ZELENSKİY, PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE ISRARCI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da Putin dışında başka hiçbir Rus temsilciyle görüşmeyecek" ifadelerini kullandı.

2019'DAN BU YANA BİR İLK OLACAK

Zelenskiy ve Putin'in perşembe günü bir araya gelmeleri durumunda Aralık 2019'dan bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs Pazar günü Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapılmasını önermişti. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmeye katılacağını ancak Putin'in de şahsen katılması gerektiğini söylemişti.

TRUMP: BEN DE KATILABİLİRİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesi için çarpıcı açıklamalarda bulunarak toplantıya kendisinin de katılabileceğini ima etti. Trump "Uçarak gitmeyi düşünüyorum. Aslında perşembe günü çok fazla toplantım var ama sanırım bir ihtimal var. Orta Doğu'da bir yerde olacağım, ancak yararlı olacağını düşünürsem oraya uçarım" dedi.