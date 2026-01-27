Haberler

Putin yarın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yarın Kremlin'de bir araya gelecek. Görüşmenin odak noktası, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelecek.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın yarın bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ile Orta Doğu'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı eş-Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek, ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak" ifadeleri kullanılarak, görüşmelerde Suriye-Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Putin ve eş-Şara en son 15 Ekim 2025'te Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
