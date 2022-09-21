- Putin ülkede kısmi seferberlik ilan etti

"Zaporijya ve Herson bölgelerindeki halkın alacağı kararı destekleyeceğiz"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede kısmi seferberlik ilan ederek, "Zaporijya ve Herson bölgelerindeki halkın alacakları kararı destekleyeceğiz" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde "kısmi seferberlik" ilan edildiğini açıkladı. Putin, konuşmasında, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır" dedi.

"Zaporijya ve Herson bölgelerindeki halkın alacakları kararı destekleyeceğiz"

Putin, kısmi seferberliğe yönelik kararnameyi imzaladığını ve uygulamanın bugünden itibaren başlayacağını söyleyerek, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerindeki, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki sakinlerin büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Herson ve Zaporijya bölgeleri ve neo-Nazi rejiminden kurtarılan diğer bölgelerin sakinleri ve kardeşlerimiz şimdi cephede savaşıyorlar. 2014 yılında Ukrayna'da ortaya çıkan iç savaşın ardından Kiev kendi halkına saldırılar gerçekleştirerek, soykırım ve terör gruplarını destekleme yollarına başvurdu. Bu bağlamda önleyici bir askeri operasyon kararı kesinlikle gerekliydi ve tek çareydi. Luhansk Halk Cumhuriyeti neo-Nazilerden neredeyse tamamen temizlendi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde çatışmalar devam ediyor. Burada sekiz yıl boyunca Kiev işgal rejimi, derinden kademeli bir uzun vadeli saldırı hattı oluşturdu. Onların kafa kafaya saldırıları ağır kayıplarla sonuçlanabilirdi" dedi.

"Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak"

Donbass bölgelerindeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Herson ve Zaporijya'nın, Rusya Federasyonu'na katılımı için gerçekleştirecekleri referandumu desteklediğini belirten Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerindeki, Zaporojya ve Herson bölgelerindeki sakinlerin büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz. Batı'daki bazı sorumsuz siyasetçiler, Ukrayna'ya Kırım'ı ve Rusya'nın diğer bölgelerini vurma imkanı sunacak. Bu tür terör saldırıları, Batı'nın silahları da kullanılarak Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır yerleşimlerine halihazırda düzenleniyor. NATO modern sistemleri, uçakları, gemileri, uyduları, stratejik İHA'ları kullanarak Rusya'nın güneyi boyunca gerçek zamanlı keşif gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

"Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi"

Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirten Putin, "Nükleer şantajda bulundular. Rusya ile ilgili bu tür açıklamalara izin verenlere, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bazı bileşenlerinde NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi, halkımızı korumak için elbette elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadelerini kullandı.