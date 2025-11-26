Putin Kırgızistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret düzenlediği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi törenle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a geldi. Dün akşam saatlerinde beraberindeki heyet ile birlikte Uluslararası Manas Havalimanına inen Putin'i havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov karşıladı. Havalimanında Putin için geleneksel dans gösterileri yapıldı, milli müzikler çalındı.

Devlet Başkanı Putin için bugün Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Putin'in konvoyu geleneksel kıyafetler giyen atlı birlik eşliğinde tören alanına giriş yaptı. İki ülke bayraklarının çekildiği tören alanında tören kıtası sıralandı, geleneksel savaş kıyafetleri giyen askerler hazır bulundu.

Liderlerin bir birini selamlamasının ardından iki ülke milli maşlarının okunduğu törende Putin, askerleri Kırgızca selamladı, daha sonra taraflar ikili ve heyetler arası görüşmeler için saraya geçti. - BİŞKEK