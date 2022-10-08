Putin, Kerç Boğazı'nda güvenliğin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı. Kararnamede "Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya'dan önlemleri arttırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

"BORU HATTINI KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER ARTIRILDI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzalarken, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

GÜVENLİĞİ FEDERAL SERVİS ÜSTELENECEK

Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sabah saatlerinde yaşanan olayda Ukrayna ordusu Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan ve Kırım işgalinin sembolü olan köprüyü vurdu. Köprünün vurulduğu gün olarak Putin'in doğum gününün seçilmesi ise dikkat çekti.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.