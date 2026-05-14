Putin yakın zamanda Çin'i ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin hazırlıkları tamamlandı, ancak detaylar henüz paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti. - MOSKOVA

