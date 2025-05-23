Polonya Savaş Uçakları, Rus SU-24'ü Baltık Denizi'nde Engelledi

Polonya Savaş Uçakları, Rus SU-24'ü Baltık Denizi'nde Engelledi
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, iki Polonya savaş uçağının Baltık denizinde tehlikeli manevralar yapan Rus SU-24 uçağını engellediğini açıkladı. NATO'nun bölgede alınan önlemlerle, Polonya Hava Kuvvetleri etkili bir şekilde müdahale etti.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO kapsamında görev yapan iki Polonya savaş uçağının Baltık denizinde tehlikeli manevralar yapan Rus SU-24 uçağını engellediğini bildirdi.

Polonya ile Rusya Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın toplantısında, Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-14 uçağının dün akşam saatlerinde Baltık denizinde uluslararası sularda tehlikeli manevralar yapan Rus SU-24 uçağını engellediğini söyledi. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rus savaş uçağının tehlikeli ve kasıtlı manevralar yaptığının tespit edilmesi üzerine NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ortak Harekat Komutanlığı'nın bölgede görev yapan iki Polonya savaş uçağına Rus SU-24'ü önleme emri verdiğini bildirdi. Kosiniak-Kamysz, Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlu bulunan iki Polonya uçağının Rus uçağının yerini tespit ederek durdurduğunu ve etkili bir şekilde önlediğini belirtti. Kosiniak-Kamysz "Provakasyonlara karşı dirençliyiz, bireysel ve kolektif olarak uygun tepki vermekteyiz" şeklinde konuştu.

NATO'nun Baltık bölgesindeki operasyonları

NATO'nun Baltık bölgesindeki operasyonları ise Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılmasıyla başladı. Litvanya'nın Siauliai kentinde 2004 yılında kurulan Baltık Hava Polisliği (Baltic Air Policing) ile söz konusu üç ülkenin hava sahası korunurken, Rusya'nın 2014 yılında Kırımı işgal etmesinin ardından ise Estonya'nın Amari kentinde ikinci Baltık Hava Polisliği üssü kuruldu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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