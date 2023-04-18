Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer inşaatına başladı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer inşasına başlandığını açıkladı. İnşaatın Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Polonya İdari İşler ve İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya polisinin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileriyle ortaklaşa düzenlediği terör saldırısı tatbikatları kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kaminski, Polonya'nın Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesi ile olan sınırına elektronik bariyer inşaatına başladıklarını duyurdu. Kaminski, "Rusya sınırında ne olup bittiğini takip edeceğiz. Elektronik bariyer Belarus sınırında olduğu gibi son derece modern olacak. Ülkemizin doğu sınırı, doğudaki komşularımızla krizden kaynaklı her türlü yasa dışı faaliyete karşı mükemmel şekilde hazır olacak" şeklinde konuştu. Kaminski, sınırın Avrupa Birliği'nin en güvenli sınırı olacağını belirtti.

Polonya'ya 373 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon euro) mal olacak

2,5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, 199 kilometre uzunluğunda olacak elektronik bariyerin 2023 Eylül ayında tamamlanması öngörülüyor.

12 işlevsel bölümden oluşacak, 2 bin kamera direği, 3 bin kamera ve 700 kilometre enerji, iletim ve algılama kablonun kullanılacağı elektronik bariyer sistemi Polonya'ya 373 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon euro) mal olacak. Sistem, arazi ve hava koşullarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde bilgi aktaracak.

Polonya geçtiğimiz yıl Kasım ayında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Kaliningrad'a uçak seferlerinin başlaması nedeniyle düzensiz göçmen akını olacağı

endişesiyle Kaliningrad sınırına geçici olarak 2,5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, 3 sıra jiletli telden oluşan tel örgü inşa etme kararı almıştı.

Polonya yönetimi ayrıca geçtiğimiz yıl Belarus'tan Polonya'ya düzensiz göçmen geçişinin artması nedeniyle sınıra 186 kilometrelik çelik duvar örmüştü. - VARŞOVA