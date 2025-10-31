Polonya Hava Kuvvetleri, Rus Keşif Uçağını Üçüncü Kez Engelledi

Polonya ordusu, Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçaklarının bu sabah Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Rus İL-20 uçağını engellediğini ve bunun bu hafta yaşanan üçüncü olay olduğunu açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne savaş uçaklarının bu sabah Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan Rus İL-20 tipi askeri keşif uçağını engellediğini duyurdu. Açıklamada, yerel saatle 09.00 sıralarında Polonya'ya ait iki MiG-29 uçağının herhangi bir uçuş planı sunmadan, transponderi (iletişim cihazı) kapalı şekilde Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Rus İL-20 uçağına engelleme yapmak amacıyla havalandığı belirtildi. Harekat Komutanlığı'nın açıklamasında, "Bu tür davranış bölgedeki sivil ve askeri hava trafiği güvenliği için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Polonyalı pilotlar Rus uçağını engelleyip, kimlik tespitini yaptıktan sonra uçağa NATO prosedürlerine uygun olarak eskortluk etmişlerdir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Polonya hava sahasının ihlal edilmediği kaydedildi. Bu durum, Salı gününden bu yana Rus keşif uçağının Polonya jetleri tarafından engellendiği üçüncü vaka oldu.

İL-20 uçakları daha önce de engellenmişti

Polonya Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Salı günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında, önceden uçuş planı sunmaksızın, transponderi kapalı şekilde uçtuğu belirtilen bir İL-20 Rus uçağının daha Polonya savaş uçakları tarafından engellendiğini bildirmişti.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de dün sabah Polonya MiG-29 savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapmakta olan bir başka Rus İL-20 uçağını engellediğini duyurmuştu. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz "Polonya için tehdit ülkenin doğusundan, Rusya'dan gelmekte, bugün her kim Almanya karşıtı, Ukrayna karşıtı bir söylem yürütüyor, bu tür duyguları körüklüyorsa Polonya devletinin çıkarlarına aykırı hareket ediyor demektir" şeklinde konuşmuştu. Açıklamalarda ayrıca, Rus uçağının her iki uçuşu sırasında da Polonya havasını ihlal etmediği aktarılmıştı.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, geçtiğimiz ay Rus askeri jetlerinin Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya hava sahasını ihlal etmesinden bu yana yüksek alarma geçmiş durumda. - VARŞOVA