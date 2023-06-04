Polonya'da ana muhalefet partisi hükümeti protesto etti

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi ana muhalefet partisi Platforma Obywatelska'nın (Vatandaş Platformu) organize ettiği yürüyüşle hükümeti protesto etti. Sonbaharda parlamento seçimlerinin düzenleneceği Polonya'da ana muhalefet partisi Platforma Obywatelska (Vatandaş Platformu) başkent Varşova'da düzenlediği yürüyüş ile hükümetin politikalarını protesto etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi ana muhalefet partisi Platforma Obywatelska'nın (Vatandaş Platformu) organize ettiği yürüyüşle hükümeti protesto etti.

Sonbaharda parlamento seçimlerinin düzenleneceği Polonya'da ana muhalefet partisi Platforma Obywatelska (Vatandaş Platformu) başkent Varşova'da düzenlediği yürüyüş ile hükümetin politikalarını protesto etti. "Pahalılığa, yolsuzluğa, hukukun ayaklar altına alınmasına" karşı düzenlenen yürüyüş için ülke çapından tüm parti teşkilatları otobüslerle sabah saatlerinde başkente gelirken, yürüyüşe diğer muhalefet partilerinin liderleri de katılım gösterdi. Polonya'da komünizm yönetiminde gerçekleşen kısmen özgür seçimlerin 34'üncü yıldönümünde düzenlenen yürüyüşe Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa da katıldı.

Öğlen saatlerinde Rozdrozu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar daha sonra Şato Meydanı'na (Plac Zamkowy) doğru yürüyüşe geçti. 3,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 3 saatte kat eden katılımcılar yürüyüş boyunca sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı. Resmi makamlar katılımcı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, organizatörler katılımın 500 bini civarında olduğunu söyledi.

"Özgür, güvenli, yeşil Polonya için hayatımı feda etmeye hazırım"

Göstericilerin Şato Meydanı'na ulaşmasının ardından konuşma yapan Platforma Obywatelska'nın lideri Donald Tusk, yıllardır ülkenin Polonya'yı sevmeyi beceremeyen, dayanışma sözcüğünü çarpıtan, her gün özgürlüklerini parça parça alanlar tarafından yönetildiğini, bugün kendilerini hiç kimsenin bölmesine ve yıkmasına izin vermeyeceklerini göstermek için toplandıklarını söyledi. Tusk, "Özgür, hukukun egemen olduğu, güvenli, dürüst, temiz ve yeşil bir Polonya istiyoruz. Kendi kendini yöneten, Avrupalı Polonya istiyoruz. Polonya yeniden bu yedi maddede sıraladığım gibi olsun diye hayatımı feda etmeye hazırım" dedi.

Her gün yasaların ihlal edilmesine, Polonyalı kadınların aşağılanmasına, yolsuzluğa, hırsızlığa, pahalılığa, yalana ve sansüre karşı olanların hükümetin de karşısında olduğunu söyleyen Tusk, "Sizlerin huzurunda bu seçimlere kazanmak, hesap sormak, insanların hatalarını onarmak ve Polonyalı aileleri uzlaştırmak için gideceğimiz sözünü veriyorum. Sizlere kötülükle hesaplaşma, insanlara verilen zararları telafi etme, Polonyalıları birleştirme sözü veriyorum" dedi.

Tusk'un konuşmasının ardından protesto gösterisi olaysız şekilde sona erdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, "Uzun yıllar siyasetin içinde olan yaşlı tilkilerin hükümet karşıtı yürüyüş düzenleyip bunu vatandaşın kendiliğinden protestosu olarak sunması beni biraz güldürüyor." ifadelerini kullandı. - VARŞOVA