Polonya Başbakanı Donald Tusk: Askeri açıdan Rusya'dan daha zayıf olmamız için hiçbir sebep yok

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomisinin Rusya'dan 8 kat daha büyük olduğunu, nüfusunun 6 katı daha fazla olduğunu belirterek, "Askeri açıdan Rusya'dan daha zayıf olmamız için hiçbir sebep yok" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Weimer Üçlüsü arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Fransa'nın ardından Almanya'ya geldi. Tusk, başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşmede enerji ve gıda güvenliği, savunma, AB ve NATO içinde işbirliği konularını ele alan iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarihten ders çıkarmaları gerektiğini, Rusya'nın saldırgan tutumu karşısında önceliklerinin Avrupa'nın birliği olduğunu söyleyen Tusk, AB'nin savunma harcamalarını artırması gerektiğine vurgu yaparak, "AB askeri bir güç olmak zorunda. AB ekonomisi Rusya'nın ekonomisinden 8 kat daha büyük, nüfusu Rusya'dan 6 kat daha fazla. Askeri açıdan belirgin bir biçimde Rusya'dan daha zayıf olmamız için hiçbir sebep yok" dedi.

Tusk, AB'nin bu durumda yalnızca ekonomi ve bilim alanında değil, büyük bir askeri güç olarak da dünyanın tüm başkentlerinde saygı göreceğini belirtti.

"Trump'ın sözleri soğuk duş olmalı"

Kendisine yöneltilen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'yı NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelere saldırması için cesaretlendireceğim" sözlerine ilişkin soruya cevap veren Tusk, "Donald Trump'ın ne söylediğinden bağımsız olarak NATO ülkelerinin savunma kabiliyetlerinin finansmanını arttırması Avrupa'nın çıkarınadır. Polonya bir süredir yüzde 2 eşiğini aşmakta. Her ülkenin hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaşacak durumda olmadığını biliyorum ancak görünen o ki, bu korkunç Ukrayna dersi kimseyi şüpheye düşürmemeli. Trump dediği için değil, genel olarak savunma kabiliyetlerimizi arttırmalıyız. Trump'ın sözleri güvenlik konusunu ihmal edenler için soğuk duş olmalı" dedi. - BERLİN