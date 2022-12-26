Politika değil, satranç tahtası! CHP tek şart sunarak "Erken seçimi destekleriz" dedi

CHP sözcüsü Faik Öztrak, olası bir erken seçim kararını destekleyeceklerini açıkladı. Tek bir şart sunan Öztrak, "Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz. Ama Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. ifadelerini kullandı.

Türkiye yaklaşan 2023 seçimlerine hazırlanırken, CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak'dan erken seçimle ilgili bir açıklama geldi. Öztrak, Nisan ayını işaret ederek olası bir seçime destek vereceklerini açıkladı.

"ERKEN SEÇİME DESTEK VERİRİZ"

Faik Öztrak konuyla ilgili "Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz. Ama Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız.

"KENDİ GÖBEKLERİNİ KENDİLERİ KESSİNLER"

Bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi? Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler" dedi.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN ADAY OLMAYABİLİR

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da internet medyasının temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. Yaklaşan seçimlere dair konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa 'Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek" açıklamasında bulundu.