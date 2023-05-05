Polis emeklileri sorunlarını anlattı: 'Bizi yok sayıyorlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Polis emeklisi bir yurttaş, yaşadıkları sorunları anlatırken hükümeti eleştirdi. Seyit Torun ise adaletli bir düzen için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'nun Ünye ilçesinde görüştüğü polis emeklisi bir yurttaş, yaşadıkları sorunlarını anlatırken "Bu hükümet bizi yok sayıyor. İlkokul, ortaokul, lise mezunu polis emeklilerine 3600 vermediler. Vücudumda 19 kurşun yarası var. Bize sahip çıkılsın. Yapamayacaklarsa orada niye oturuyorlar" dedi.

Seyit Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ünye'de vatandaşlarla bir arayan geldi. Torun, ziyareti sırasında polis emekli bir yurttaşla da sohbet etti. Yurttaş, polis emeklilerinin yaşadığı sorunları Torun'a şöyle anlattı:

"VÜCUDUMDA 19 KURŞUN YARASI VAR"

"İlkokul, ortaokul ve lise mezunu polis ve emeklileri… Mezarlıklara gitsin bu hükümetin bu üyeleri, baksınlar; yüksekokul mezunları mı dolu? İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarıyla bu ülke buraya geldi. Bizi yok saydılar. Bize 3600 ek gösterge vermediler. Asgari ücret 8 bin 500 lira, benim maaşım 9 bin 300 lira. Vücudumda 19 tane kurşun yarası var. Kafamdan ayağımın ucuna kadar. Bize reva görülen maaş bu. Bizi bu hükümet yok sayıyor.

"YAPAMAYACAKLARSA NİYE ORADA OTURUYORLAR"

O evinde yatarken beni hanımım, evde 3-5 kere kanlar içinde karşıladı. Ben bu durumda iken, hayatımı bu vaziyette kazanıp bugünlere gelmişken devletimizin demiyorum, devletimizi idare eden idarecilerin bizlere verdiği değer bu. Bize sahip çıkılsın. 110 bin kişiyiz. Her gün 3-5'imiz ölüyor. Bir kısmımız intihar ediyor, bir kısmımız kanserle, veremle hastalıktan ölüyor. Devletimizin hiç mi bütçesi yok? 110 bin tane emekli; ilkokul, ortaokul, lise polis memuruna sahip çıkacak kadar mı bütçesi yok? Ama sıfırlamalara gelince vardı. Bize sahip çıkılsın lütfen. Neden biz oy veriyoruz o zaman? Eğer bunları düzeltmeyeceklerse Meclis'te ne işleri var? Eğer bunları yapamayacaklarsa orada niye oturuyorlar? 50-100 bin lira aylığı niye alıyorlar?

"KAYNAKLAR ÇETELERDEN ALINACAK, HAK EDENE VERİLECEK"

Seyit Torun, polis emeklisi yurttaşa söyle karşılık verdi:

"Biz; hak, hukuk ve adalet diyoruz. Bu ülkede senin 'gazin-benim gazim, senin şehidin-benim şehidim' olamaz. Bunu lafta söylemiyoruz. İnşallah bu adaleti sağlayacağız. Sizler, bu ülke için kan döktünüz, ter döktünüz. Elbette ki emeklilik hatanızda da refahınızın iyi olması lazım. En azından kimseye muhtaç olmadan huzur içinde yaşamamız lazım. İstiyoruz ki herkes hakkını alsın. O Beşli Çetelere verilen paralardan, haksız kazanç elde edenlerden, bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden bu kaynaklar alınacak ve hak edene verilecek. Bu kaynaklar hepimize fazlasıyla yeter, yeter ki adaletli olalım."