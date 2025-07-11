PKK, Süleymaniye'de Silah Bırakma Sürecine Başladı

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmaya bugün başlarken DEM heyeti, ilk silah bırakma eylemi için alana gitti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Bugün saat 12.00 sıralarında başlaması beklenen silah bırakma eylemi için DEM Heyeti, ilk silah bırakma eylemi için Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesindeki alana gitti.

Silah bırakma eylemi dünya basınından yüzlerce gazeteci tarafından Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesinde gerçekleştirilecek. Bölgede yoğun araç hareketliliğini yaşanıyor. - SÜLEYMANİYE