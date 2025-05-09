PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

Terör örgütü PKK, kongresini topladığı açıklamasında hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı.

Sırrı Süreyya Önder'in süreçte çok emeğinin geçtiği belirtilen açıklamada, "PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı" denildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE EN ÖNDE YER ALDI

Çözüm süreci sonrası 6 Aralık 2018'de tutuklandı ve 4 Ekim 2019'da serbest bırakılan daha sonra ise 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerindendi. İmralı'ya giden heyette yer alan ve Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı lağvetme çağrısının okunduğu basın açıklamasında ilk sözü o aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyareti vardı. Ancak Önder, görüşemeden 62 yaşında hayatını kaybetti.

Önder'in kızı cenaze töreninde okuduğu mektubunda da Sırrı Süreyya Önder'in sürece ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştu. Önder'in kızına, "İki hafta sonra barış protokolü imzalayacağız, sonra rahatız" dediği ifade edilmişti.