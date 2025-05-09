Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

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PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
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Terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurduğu açıklamada, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de yer verdi. Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK, kongresini topladığı açıklamasında hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı.

Sırrı Süreyya Önder'in süreçte çok emeğinin geçtiği belirtilen açıklamada, "PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı" denildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE EN ÖNDE YER ALDI

Çözüm süreci sonrası 6 Aralık 2018'de tutuklandı ve 4 Ekim 2019'da serbest bırakılan daha sonra ise 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerindendi. İmralı'ya giden heyette yer alan ve Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı lağvetme çağrısının okunduğu basın açıklamasında ilk sözü o aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyareti vardı. Ancak Önder, görüşemeden 62 yaşında hayatını kaybetti.

Önder'in kızı cenaze töreninde okuduğu mektubunda da Sırrı Süreyya Önder'in sürece ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştu. Önder'in kızına, "İki hafta sonra barış protokolü imzalayacağız, sonra rahatız" dediği ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdrakula:

ULAN NASIL BİR DEVİRDEYİZ. ÇÖZÜM SÜRECİ REZİLLİĞİ ZAMANINDA DA BÖYLE HABERLER YAPILIYORDU

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Haber YorumlarıMGk:

Bu süreçte kürtler 50 belediye hediye ettikleri Chp'yi de tanımış oldu. Hangi ırktan olursa olsun bunlardan Anadolu halkına fayda gelmez

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Haber Yorumlarıdrakula:

ulan mgk amma döneksiniz he.

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