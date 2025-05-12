PKK'nın Feshi Üzerine DEM Parti'den Açıklama

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DEM Parti milletvekilleri, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını duyurmasının ardından genel merkez önünde basın toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekili Saruhan Oluç, 'Hayırlı olsun' dedi.

PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından DEM Parti milletvekilleri açıklamada bulundu. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, "Hayırlı olsun" dedi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını duyurmasının ardından DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ve Sezai Temelli MYK Toplantısı öncesi genel merkez önünde açıklamada bulundu.

MYK Toplantısı ardından konuya ilişkin açıklama geleceğini belirten DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli, "Kararlar geldi, şimdi MYK'ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK'dan bir açıklama gelecek" dedi.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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