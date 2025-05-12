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PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK silah bırakıp kendini feshettiğini duyurdu. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan bu kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve çıkışta sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

Terör örgütü Pkk, silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nin 'fesih' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararı, "tarihi bir gelişme" olarak nitelendiren Buldan, " Türkiye'de devam eden çatışmalı sürecin sona ermesi, aynı zamanda demokratikleşmenin de devreye girmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Buldan ayrıca, PKK'nın kararı ve son gelişmeler bağlamında bugün HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve çıkışta sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErtan:

iki gün önce katillere, teröristlere açıktan destek verenler şimdi barış meleği kesildi başımıza. Var bunun arkasında bir senaryo, yakında kokusu çıkar. Teröriste, katile, zalime idamdan başka bir şey hak değil.

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Haber YorumlarıFetullah Uluca:

Kırk yıldır evlere ateş düşüyor bir sonuç alınmadı ne oldu senin işine mi gelmedi insanlar ölmeye devam etsin en kotu barış savaştan iyidir sizin gibi zihniyeti bozuklar olmasaydı şimdi ülke süper güç konumundaydı

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Haber YorumlarıJY:

EĞER HÜKÜMET GERÇEKTEN İYİ NİYETLİYSE SAYIN DEMİRTAŞ HEMEN SERBEST BIRAKILMALI VE AKTİV SİYASETE DÖNMESİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILMALI.

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Bu sürece tüm destek verenler sizde şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edin helallik isteyin hasbel kader belki haklarını helal ederler sanmam ama şu bir gerçek ahlarıyla boğulacaksınız

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Haber YorumlarıAlper Can:

Chp baris isteyince terrorist dediniz , tayyip baris sureci yapinca seviniyorsunuz ...!!!!

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