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Terör örgütü operasyonunda HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız da tutuklandı

Terör örgütü operasyonunda HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız da tutuklandı

Politika Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

EVDEKİ ARAMADA YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıka"rıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Politika

Halkların Demokratik Partisi Ömer Yıldız Hisarcık PKK Politika Haberler

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