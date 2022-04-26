PKK elebaşı Duran Kalkan'ın küstah tehdidine Bahçeli'den sert yanıt: Bir yiğidimiz leşini yere serecek

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulundu. Terörist Kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını belirtti.

"BİR YİĞİDİMİZ LEŞİNİ YERE SERECEK"

Parti grubunda PKK elebaşı Duran Kalkan'ın bu tehdidine değinen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Allah nazarlardan saklasın TSK taktik anlamda destan yazmaktadır. İlki 2018 yılında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe Kilit harekatı terör örgütünü komaya sokmuştur. Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainlerin ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecektir" dedi.

"PENÇE-KİLİT İLE TERÖR ÖRGÜTLERİ KOMAYA SOKULDU"

Özellikle Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlere büyük darbe vurulduğunu belirten MHP lideri, "Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır. Küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri var. Teröristler bugün görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ihlal edenler, insanımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacaklar. PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

"DİLLERİNDE ŞEHİTLERİMİZ YOK"

Muhalefet partilerine de yüklenen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kahraman toprağa düştü mü şehit, terörist toprağa düştü mü leş olur. Zillet İttifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet İttifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır? Bunlar kuldan utanmıyor bari Allah'tan korksunlar. Bu ittifak orakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem ile avunuyorlar. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimiz yok, Türkiye'ye övgü yok. Yüzlerinde meymenet yok. Zillet ittifakını parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir. Bizim medarı iftarımız, aziz milletimizdir, Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu yapacağını şaşırmıştır. Faturayı ödemezse elektriğinin kesileceğini ve bütün il teşkilatlarımıza birer kandil göndermesini talimat vermiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor."