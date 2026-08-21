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Pezeşkiyan: Savaşı Şimdi Bitirelim, Zafer Bizim

Pezeşkiyan: Savaşı Şimdi Bitirelim, Zafer Bizim
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur. Çünkü güç ve itibar açısından üstün durumdayız ve tüm dünya zaferimizi kabul ediyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Tıp Derneği İslam Birliğinin 31'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, birlik olmanın düşmanlar karşısında zafer ve başarının anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Müzakerelerde elde edilen şey, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde birlik ve dayanışma içinde onaylanan büyük bir kazanımdı. Bu konseyde yer alan ve sürecin içinde olan herkes bunu kararlılıkla savundu. Bu arada, kenarda oturan bazı kişiler de var. Hükümetin, meclisin ve komutanların hangi şartlarda olduğunu bilmedikleri için pervasızca yorum ve analiz yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı çekmediği halde daha sonra hayat pahalılığından söz ediyorlar" dedi.

"Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde dahi bulamazlar"

ABD ile imzalanan mutabakat zaptını "onurlu ve değerli" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde dahi bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz ve bunda hiçbir şüphe yok. Son nefesimize kadar karşılarında duracak ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz" dedi.

Savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur. Çünkü güç ve itibar açısından üstün durumdayız ve tüm dünya zaferimizi kabul ediyor. Amerika'nın tüm kuralları ihlal ederek okullarımıza, hastanelerimize ve altyapımıza saldırdığı ve dünya genelinde nefret edildiği herkes tarafından dile getiriliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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