Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşılık verdiklerini, sivilleri vurmadıklarını söyledi

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşılık verdiklerini, sivilleri vurmadıklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırdığını, kendilerinin karşılık verdiğini ancak sivilleri vurmadığını söyledi. Pezeşkiyan, dini liderin suikasta uğradığını ve bir okulun bombalandığını, onların ise üniversite ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dini liderimizin hiçbir yasal çerçeve veya gerekçe olmaksızın suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Bir okulun bombalandığı İran'dan geliyorum. Masum halkımız, ülkemize dayatılan korkakça saldırıların hedefi oldu. Kendimizi en üst düzeyde savunduk. ABD ve İsrail bize en son teknolojiyle saldırdı. Bizi vurdular, ama biz diz çökmedik. Biz karşılık verdik, ancak sivilleri vurmadık. Onlar ise üniversitelerimizi, sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı