Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşılık verdiklerini, sivilleri vurmadıklarını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dini liderimizin hiçbir yasal çerçeve veya gerekçe olmaksızın suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Bir okulun bombalandığı İran'dan geliyorum. Masum halkımız, ülkemize dayatılan korkakça saldırıların hedefi oldu. Kendimizi en üst düzeyde savunduk. ABD ve İsrail bize en son teknolojiyle saldırdı. Bizi vurdular, ama biz diz çökmedik. Biz karşılık verdik, ancak sivilleri vurmadık. Onlar ise üniversitelerimizi, sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı