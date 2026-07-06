Kremlin: "Rusya-Çin deniz tatbikatları diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmuyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Çin deniz tatbikatlarının kimseye veya bölgedeki herhangi bir devlete karşı tehdit oluşturmadığını söyledi.

Rusya, Çin ordusu bu yıl da ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya, 6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatlar katılmak üzere Pasifik Filosu'ndan bir kruvazör, bir korvet, bir dizel-elektrik denizaltı ve bir kurtarma gemisini gönderdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Çin tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatlara değindi. Peskov, Çin'in Qingdao kenti açıklarındaki sularda ve hava sahasında başlayan bugün başlayan Rusya-Çin deniz tatbikatlarının herhangi bir ülkeye karşı yönlendirilmediğini ve bölgesel güvenliği artıracağını söyledi. Tatbikatların Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerde olumsuz bir tepkiye yol açıp açmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Ortak tatbikatlarımız, kimseye veya bölgedeki herhangi bir devlete karşı yönlendirilmemiştir. Herkes bunu aklında tutmalıdır. Aksine, Rusya ve Çin arasında böylesine önemli ve kritik bir alanda işbirliği, bölgedeki öngörülebilirliğe ve güvenliğe katkıda bulunan çok önemli bir faktördür" yanırını verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı