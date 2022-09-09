'Erdoğan ve Putin'in tahıl anlaşması konusunu Semerkant'ta görüşmesi planlanıyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl krizinin çözümüne yönelik anlaşmayı "Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan anlaşma" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl krizinin çözümüne yönelik anlaşmayı "Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan anlaşma" olarak nitelendirdi. Peskov söz konusu anlaşmanın Rus tahılının ihracatıyla ilgili kısmının çözüme kavuşmadığını söyleyerek bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşme gerçekleştirmesinin planlandığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması amacıyla İstanbul'da imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Anlaşma detaylarına göre Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının da dünya pazarına ulaştırılmasının gerektiğini belirten Peskov, Batılı ülkelerin ambargolarından dolayı yük gemilerinin Rus limanlarına giriş yapamadığını ifade etti. Anlaşmanın tek taraflı işlediğini söyleyen Peskov, "Rusya'nın doğrudan taraf olması ve Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın Karadeniz ayağı çözüldü. İkinci kısmı henüz çözülmediğinden bu tartışma konusudur" diye konuştu.

ERDOĞAN İLE PUTİN'İN SEMERKANT'TA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Anlaşmaya dair sorunların giderilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapacağını da duyuran Peskov, bu görüşme için "geç bile kalınmış bir görüşme" ifadelerini kullandı. Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün ve gerekli. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulandığını görüyoruz. Ancak uygulanma biçimi yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin yoksul ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi.

"AB'YE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasına yönelik anlaşmayı iptal etmesine de tepki gösteren Peskov, Rusya'nın bu hamleye karşılık vereceğini belirterek, "Buna yönelik kriminal saldırılara karşı adımlar atılacak" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesinde işgal ettiği topraklarda referandum yapılarak bu bölgelerin Rus topraklarına katılması yönünde Rus siyasilerden gelen açıklamalara da değinen Peskov, bunun ancak Donbass halkının kararına bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Bunun esas olarak bu topraklarda yaşayan insanların iradesiyle bağlantılı olduğunu savunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 15-16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi gerçekleştirilecek.

(Erhan Altıparmak /İHA)