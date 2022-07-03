Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi

HDP'nin 5. Büyük Kongresi, Ankara Arena'da bugün yapıldı. Bin 50 delegeden 860'ının oy kullandığı seçimde 797 oy alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kongrede, iki yıl görev yapacak Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun üyeleri de belirlendi.

KONGREDE TERÖR PROPOGANDASINA SORUŞTURMA

Kongrede terör örgütü propagandası yaparak, slogan atan 4 kişi gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

İki yıl boyunca görev yapacak Parti Meclis üyelerinin isimleri şöyle:

Abdullah Zeydan, Ahmet Saymadi, Aleddin Erdoğan, Ali Kenanoğlu, Ali Özkan, Alişan Şahin, Aydın Çetinkaya, Aylin Onursev, Ayşe Elif Ela Hasanoğlu, Berkat Kar, Besriye Tekgür, Bülent Uyguner, Cemalettin Yüksel, Cengiz Topbaşlı, Cihan Aydın, Çiçek Arıç, Dersim Dağ, Doğan Erbaş, Ebru Günay, Elif Bulut, Emine İnan, Emirali Türkmen, Eylem Arzu Kayaoğlu, Fatma Çelik, Feleknas Uca, Feray Mertoğlu, Fırat Keser, Fikret Melih Çolakoğulları, Gülistan Ataş, Gültekin Koçdemir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hacay Yılmaz, Hacer Elçin, Hacı Bayram Kızartıcı, Hakkı Saruhan Oluç, Halime Bayram, Hanım Binici, Hasret Alp, Hatice Akdağ, Hatice Betül Çelebi, Hişyar Özsoy, Hividar Özdemir, Işık Arcan, İbrahim Sungur, İdil Uğurlu, Kemal Bülbül, Latife Demirci Kahya, Leman Kiraz, Leyla Atsak, Livan Orman, Mahfuz Güleryüz, Mediha Azra Güllüpınar, Mehmet Raci Bilici, Mehmet Rüştü Tiryaki, Mehmet Saltoğlu, Mehtap Sert, Menekşe Kızıldere, Metin Uğurtepe, Muhammed Ayten, Murat Çepni, Musa Piroğlu, Mustafa Güler, Naci Sönmez, Nazım Karakurt, Nazile Tursun, Nuray Özdoğan, Nuray Türkmen, Oya Ersoy, Ömer Öcalan, Özcan Ay, Özcan Teker, Özgül Saki, Özgür Zeydanoğlu, Özlem Gündüz, Perihan Ağaoğlu, Pero Dundar, Rıdvan Turan, Sait Taycı, Samet Mengüç, Sedat Şenoğlu, Semiha Şahin, Serhat Eren, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Servin Karakoç, Seval Çadırcı, Sevda Çelik Özbingöl, Sevgi Kişin Sazan, Sidar Karaçelik, Songül Tunçdemir, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Şerife Yıldırım, Tayip Temel, Tevfik Kaçar, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Turgut Öker, Turkut Çatar, Zeki Koç, Zeynep Nilgün Salmaner.

MERKEZİ DİSİPLİN KURULU

Partinin yeni dönem Merkezi Disiplin Kurulu'nda ise Adalet Aydın Sözkesen, Gülistan Koç, Gülseren Pusatlıoğlu Kaçaroğlu, Gülseren Tural, Hüseyin Gözen, Mehmet Karayılan, Mehmet Öner, Ahmet Eken ve Ömer Aşkara yer aldı. Uzlaşma Kurulu ise Deniz Yıldırım, Diba Keskin, Mustafa Yıldız, Necdet İpekyüz, Nusret Doğruak, Yıldız Bahçeci, Yüksel Akgün'den oluştu. HDP'nin MYK'sında ve komisyonlarında görev alan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı. Bu isimler şöyle: Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Emin Orhan, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Ömer Önen, Ümit Dede, Gülsüm Ağaoğlu, Halide Türkoğlu.

ANKA / Politika