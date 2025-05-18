Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı Ziyaret İçin İmralı'ya Gitti
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek amacıyla İmralı Adası'na hareket ettiği duyuruldu.
Dem Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktığı açıklandı.
Dem Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktığı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika